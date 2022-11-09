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Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC

Также организация не будет санкционировать бои на территории страны-агрессора и ее пособника.
Сегодня, 14:11
WBC применил санкции к российским и белорусским боксерам / Getty Images
WBC применил санкции к российским и белорусским боксерам / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить из своих рейтингов российских и белорусских спортсменов.

Также под эгидой организации на территории страны-агрессора и ее пособника не будут проводиться бои и боксерские вечера.

Такое решение было принято на фоне продолжающейся войны против Украины, развязанной россиянами.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"WBC пришел к такому выводу после анализа текущей ситуации с продолжающимся вторжением России в Украину. Всех боксеров из России и Беларуси убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Ни один из их граждан не сможет драться за титул чемпиона WBC.

Хочу выразить глубокое сожаление за спортсменов, промоутеров, представителей боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от таких последствий действий вне ринга", - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил специальный пояс от WBC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC война с россией

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