Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить из своих рейтингов российских и белорусских спортсменов.
Также под эгидой организации на территории страны-агрессора и ее пособника не будут проводиться бои и боксерские вечера.
Такое решение было принято на фоне продолжающейся войны против Украины, развязанной россиянами.
Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
"WBC пришел к такому выводу после анализа текущей ситуации с продолжающимся вторжением России в Украину. Всех боксеров из России и Беларуси убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Ни один из их граждан не сможет драться за титул чемпиона WBC.
Хочу выразить глубокое сожаление за спортсменов, промоутеров, представителей боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от таких последствий действий вне ринга", - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил специальный пояс от WBC.