"Есть риски": Промоутер опасается, что Чисора может травмировать Фьюри и сорвать бой с Усиком

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о будущем бое между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

По словам представителя украинского боксера, он опасается, что "Цыганский король" может получить травму, из-за чего поединок за звание абсолютного чемпиона не состоится в запланированные сроки.

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"Есть риски. Вероятность того, что Чисора победит в этом поединке, направляется к нулю. Мы все это понимаем, учитывая Чисору. Всегда есть риск. Проиграть, этот риск опустим. Есть риск получить травму, особенно с Чисорой.

Дерек - парень крепкий. Бросает широкие свинги, которые могут прилететь по ребрам Тайсона и, например, их сломать. Это может не отразиться на результате поединка, но может отразиться на следующем поединке Фьюри. Поэтому будем держать кулаки и будем надеяться, что никто не пострадает и уже в феврале мы будем организовывать, созерцать и болеть за Усика в поединке за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

Ранее менеджер Александра Усика Александр Красюк сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.