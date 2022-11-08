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"Фьюри - обученный, большой парень": Усик оценил своего потенциального соперника

Украинский чемпион высказался об оппоненте в возможном бою за звание абсолюта.
Сегодня, 17:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о потенциальном поединке с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он понимает, насколько серьезным соперником является британец, но настроен сделать все ради победы над ним.

"Фьюри - хорошо обученный, большой парень, он знает, что делать в ринге. Это не будет легкой прогулкой в ​​парке, я это знаю, но я готов. Я сделаю абсолютно все, чтобы победить", - заявил Усик.

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Тем не менее украинский боксер не стремится нокаутировать своего оппонента, чтобы у него не было проблем со здоровьем.

"Нокаут - тяжелое дело для спортсмена. Я очень не хочу ни у кого отнимать здоровье. Я действительно счастлив, когда мы оба выходим с ринга на своих ногах. Конечно, я хочу победить, но я не хочу никого обижать", - цитирует Усика Irish Examiner.

Напомним, ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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