Менеджер Усика рассказал, в чем Фьюри превосходит украинца

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас высказался по поводу того, в чем обладатель титула WBC Тайсон Фьюри превосходит его клиента.

По словам представителя украинского боксера, главным преимуществом британца являются его габариты.

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"Конечно, разница в габаритах. Это не в пользу Усика. Фьюри является великаном.

Не воспринимайте это как обидные слова. Тайсон хороший боец и прежде всего очень талантлив. У него потрясающее IQ, так что он очень, очень опасный соперник", - приводит слова Климаса Boxing News 24.

Ранее Эгис Климас также сообщил, что команда Александра Усика готова взяться за организацию боя с Тайсоном Фьюри.