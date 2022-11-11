Рой Джонс включил Усика в список лучших действующих боксеров

Американец выделил четырех спортсменов, у которых есть пояса.

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс-младший поделился мнением о лучших боксеров, который продолжают сейчас выступать.

По словам легендарного американца, сейчас лучшим боксером является Тайсон Фьюри, а действующий обладатель титулов IBF, WBO иWBA в хевивейте Александр Усик идет лишь третьим.

"Тяжело сказать. Прямо сейчас первое место должно принадлежать Фьюри. Тайсон обязан быть первым номером".

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"Следом идет "Бад" Кроуфорд, а потом, вероятнее всего, под номером три - Усик. Четвертый пусть будет Бивол, и пятый... Я не знаю, кто пятый", - приводит слова Джонса talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Усик сохранил свою позицию в рейтинге лучших от ESPN.