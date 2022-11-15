Фьюри назвал наиболее вероятное место проведения боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что после победы над своим соотечественником Дереком Чисоры поборется за бесспорный титул с украинцем Александром Усиком.

По словам британского боксера, он готов к поединку с украинцем, однако нужно, чтобы сам Усик согласился.

"Если есть возможность Усика заставить, и он действительно хочет этого боя, то он станет моим следующим соперником после Чисоры. Если я выиграю, и все будет хорошо, то я больше не рассматриваю никаких других вариантов, но вы не можете сосчитать своих цыплят, пока они не вылупятся".

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Тайсон Фьюри также рассказал, что вероятнее всего поединок с Усиком пройдет в Саудовской Аравии.

"Если бой с Усиком состоится, более чем вероятно, что это будет в Саудовской Аравии. Я пройду через него, а потом вернусь в Великобританию", - приводит слова британца Boxing Scene.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры пройдет 3 декабря.

Ранее сообщалось, что IBF назначила обязательного претендента на пояс Усика.