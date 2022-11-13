Бой с Фьюри под угрозой: IBF назначила обязательного претендента на пояс Усика

Эдди Хирн пытается устроить бой Александра с другим оппонентом, хотя все ждут поединка с "Цыганским королем".

Поклонники бокса по всему миру с нетерпением ждали обїединительного боя Александра Усика и Тайсона Фьюри со всеми четырьмя поясами на кону.

Однако теперь IBF объявила, что Усик встретится с обязательным претендентом Филипом Хрговичем, сообщает Sky Sports.

Хотя у команды Александра была возможность запросить у IBF отсрочку, чтобы украинец мог впервые встретиться с Фьюри, Эдди Хирн, со-промоутер Хрговича, запросил немедленные торги.

Филип Хргович

Стоит отметить, что Хирн подвергся широкой критике за то, что не форсировал бой между Фьюри и Джошуа, а теперь рискует еще больше разозлить фанатов, запросив немедленные торги на бой хорвата с украинцем.

Хргович победил Чжилэя Чжана единогласным решением судей в финальном отборочном турнире по версии IBF в андеркарде матча-реванша Усика и Энтони Джошуа в августе.

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Таким образом, на данный момент бой Усик - Фьюри не может состояться, и им придется подождать еще некоторое время, чтобы наконец-то сойтись в ринге.

Согласно сообщениям, представители сторон вели переговоры о потенциальном поединке либо в феврале, либо в марте 2023 года.