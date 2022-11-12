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Уайт включил Усика в список потенциальных соперников

Британец намерен выйти в ринг против чемпионов дивизиона.
Сегодня, 13:20
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что хочет провести топовые бои до завершения своей карьеры.

По словам британца, он хочет выйти в ринг с Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером, Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Первый - Джермейн Франклин, потому что у меня намечен бой с ним. Дальше - Джошуа, Уайлдер, Фьюри, Усик. И тогда я подерусь со всеми, с кем можно было сразиться в мою эпоху.

Смогу ли я выступать еще четыре года? Не знаю, надо посмотреть, как будет чувствовать себя мое тело. Я все еще молод, я по-прежнему хорошо себя чувствую. Здорово, что у меня нет большого количества любительских боев. У меня небольшой пробег. Это хорошо", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Усик заработает рекордный гонорар, если проведет бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Диллиан Уайт

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