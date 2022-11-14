Тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик должен провести бой с его подопечным.

По мнению специалиста, украинец не должен ждать унификации с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, а выйти в ринг с американцем.

"Усику следует повременить с Фьюри и подождать нас. Пусть просто подерется с нами. Во-первых, совсем непонятно, что собирается делать Фьюри. Он ничего не говорит. Во-вторых, я просто жадный. Мне нравится положение, в котором сейчас находится Деонтей - психологически, физически и духовно".

Читай также: Уайт включил Усика в список потенциальных соперников

"Сейчас Уайлдер очень опасен, и я хочу, чтобы Усик подрался с самым опасным бойцом в мире. В США никто не уважает Александра так, как я. Но я также знаю, что тренирую самого убийственного бойца в истории бокса", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что IBF назначила обязательного претендента на пояс Усика.