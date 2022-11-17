"Нулевой интерес к этому заср*нцу": Фьюри сделал дерзкое заявление об Усике

Британец абсолютно уверен, что у него не будет проблем в потенциальном бою с украинцем.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем возможном сопернике, обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

Британский боксер заявил, что не считает украинца серьезным оппонентом, и выразил уверенность, что легко с ним расправится в их потенциальном бою.

"У меня нулевой интерес к этому заср*нцу. Никакой харизмы, никакой личности. Он побил бодибилдера, и тот создал ему определенный авторитет.

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Люди говорят, что я постоянно называю его средневесом. Но за этими разговорами стоят реальные факты. Когда я был супертяжеловесом в любителях, я выступал в этом дивизионе с 12 лет. Он же был средневесом, когда я дрался в тяжелом весе. Его били бойцы вроде Шона Портера в 75 килограммах, в то время как я пацаном весил 115-116 килограммов. Поэтому я называю его средневесом.

Никакой прирожденный средневес даже не станет для меня вызовом. Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя. Но я не хочу слышать оправданий после того, как побью его", - сказал Фьюри в комментарии BT Sport Boxing.

Ранее промоутер Боб Арум озвучил сроки проведения боя за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.