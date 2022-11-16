Промоутер Усика отреагировал на назначение Хрговича обязательным претендентом по линии IBF

Представитель украинского чемпиона объяснил, может ли хорват помешать поединку с Фьюри.

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что назначение хорвата Филипа Хрговича обязательным претендентом на пояс IBF не повлияет на планы его клиента.

По словам представителя украинского боксера, его подопечный будет продолжать готовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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"На данном этапе я ожидаю, что это никак не повлияет на подготовку к поединку за титул абсолютного чемпиона.

Мы ожидаем, что следующий бой Усика будет за абсолютный титул. С большой вероятностью, он пройдет на Ближнем Востоке", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Ранее промоутер Эдди Хирн озвучил условие, при котором бой Усик - Хргович не состоится.