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Стало известно условие, при котором не состоится бой Усик - Хргович

Боксеры должны провести поединок по линииI BF.
Сегодня, 12:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился подробности возможного предстоящего поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Филиппом Хрговичем (14-0, 12 КО).

По словам функционера, данный бой может не состоятся, если хорват откажется от него.

"IBF дала распоряжение о бое. Мы сразу сказали, что команда Хрговича не будет вести переговоры. Согласно правилам IBF, Усик может быть освобожден от боя только при условии, что Хргович даст на это добро. Но Филипп хочет биться с Усиком за титул", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, в августе этого года Филипп Хргович победил Чжилея и стал обязательным претендентом на титул Усика.

Ранее сообщалось, что тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик филип хргович

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