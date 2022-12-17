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"Размягчит Тайсона для нас": Тренер Усика оценил намерение Фьюри пригласить Руни для подготовки

Британский чемпион планирует спарринговать с легендарным футболистом.
Сегодня, 21:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, тренер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал возможный будущий бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

В частности, наставник украинского боксера оценил намерение британца пригласить в тренировочный лагерь для подготовки к поединку бывшего нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйна Руни.

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"Спарринги Уэйна Руни с Тайсоном Фьюри - это крутая идея. Он может размягчить Тайсона для нас. Руни выглядит, как человек, который умеет бить.

Неважно, где состоится бой, в Лондоне или на Ближнем Востоке. Усик обладает большим менталитетом и является безупречным воином в гостевых поединках. Он неоднократно побеждал на выезде: в Лондоне, Манчестере, Москве, Джидде, Риге, Чикаго - я мог бы продолжать этот список и дальше. Где состоится этот бой - не повлияет на результат", - цитирует Лапина Vegas Insider.

Напомним, ранее Фьюри подтвердил, что Руни поможет ему подготовиться к бою с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Уэйн Руни Сергей Лапин

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