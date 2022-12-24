Стало известно, когда может состояться анонс боя Усик - Фьюри

Авторитетный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением по поводу организации поединка своего подопечного с Александром Усиком.

По словам функционера, стороны согласились провести поединок, однако осталось договориться о месте и дате. Уоррен добавил, что в ближайшее недели должен состояться анонс титульного боя.

"Боксеры хотят этого боя. Все менеджеры и промоутеры хотят этого поединка. Поэтому все, что нужно сделать, так это собраться и решить, где он пройдет. Такова ситуация".

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"Поединок должен состояться до марта, поэтому все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно, что все хотят, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, в своем последнем поединке Усик победил Энтони Джошуа, а Фьюри одолел Дерека Чисору.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика отметил важность поединка для всего мира.