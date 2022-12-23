"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о потенциальном поединке своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера, чемпионы дивизиона определят одного из лучших боксеров в истории.

"Бой с Фьюри в приоритете по ряду причин. Самая главная - четвертый пояс, WBC. Вторая причина - сейчас Фьюри - самая главная британская звезда в мире бокса. Для меня британский рынок самый большой в мире. Это значит, что Усик будет драться с очень большим парнем".

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"Бой Усик - Фьюри - самый большой бой столетия, самый большой бой в истории супертяжелого веса. В эпоху четырех поясов мы никогда не видели, как кто-то удерживает все титулы в хэвивейте. Это значит, что победитель этого боя однозначно войдет в историю бокса, Зал славы и так далее. Это очень важный бой, и он должен состояться следующим", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри, отметив особенности боксеров.