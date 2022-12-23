iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри

Александр Красюк отметил важность противостояния Усика и Фьюри.
Сегодня, 11:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о потенциальном поединке своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера, чемпионы дивизиона определят одного из лучших боксеров в истории.

"Бой с Фьюри в приоритете по ряду причин. Самая главная - четвертый пояс, WBC. Вторая причина - сейчас Фьюри - самая главная британская звезда в мире бокса. Для меня британский рынок самый большой в мире. Это значит, что Усик будет драться с очень большим парнем".

Читай также: "Оба бойца согласились": Промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок

"Бой Усик - Фьюри - самый большой бой столетия, самый большой бой в истории супертяжелого веса. В эпоху четырех поясов мы никогда не видели, как кто-то удерживает все титулы в хэвивейте. Это значит, что победитель этого боя однозначно войдет в историю бокса, Зал славы и так далее. Это очень важный бой, и он должен состояться следующим", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри, отметив особенности боксеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой
Арум оценил шансы на проведение боя Фьюри - Джошуа Арум оценил шансы на проведение боя Фьюри - Джошуа
Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Футбол11:48
Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна
ЧМ-202211:41
Насколько хорошо вы знаете чемпионов мира - тест
Бокс11:22
"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри
Европа10:54
Викинг пробудился: Карикатурист создал мультик в честь Холанда, который готов зажигать после ЧМ-2022
Украина10:18
Монзуль вошла в список лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS
Биатлон09:58
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Бокс09:38
"Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Киберспорт09:14
Топовая киберспортивная организация подпишет украинского таланта в составе CS:GO
Теннис08:57
Долгожданное возвращение: Свитолина приступила к тренировкам
Бокс08:36
"Пошел на спад": Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK