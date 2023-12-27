"Не удивлюсь": Экс-чемпион предположил, что бой Усик - Фьюри могут снова отложить

По мнению аналитика, британский боксер может потребовать больше времени на подготовку.

Бывший чемпион мира, а ныне аналитик Джонни Нельсон не исключает, что запланированный на 17 февраля объединительный бой между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри могут снова перенести на более поздний срок.

По его мнению, исходя из постоянной критики Джоном Фьюри команды сына, британский боксер может не успеть подготовиться к поединку и они захотят его сдвинуть.

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"Время влияет на Тайсона, с этим ничего не поделаешь. Возможно, это непопулярно так говорить, но если об этом говорят представители команды Фьюри, то тоже добавлю - Джон Фьюри всегда будет говорить правду. Он прямолинейный человек.

Если Тайсон соберет все свое д*рьмо в кучу, он победит каждого. Он честно признался, что у него был полный лагерь перед Нганну, но все равно ноги не работали. Если же он соврал по поводу тренировок, думаю, это все может изменить.

Если Фьюри не выйдет в ринг 17 февраля, это будет проблемой для всех. Потому что сейчас его отец рассказывает о задержках, что может привести к переносу поединка. Не удивлюсь, если они захотят немного отсрочить поединок", - цитирует Нельсона Boxing Scene.

Ранее тренер Фьюри ответил на утверждения о спаде своего подопечного.

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