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"Невозможно нравиться всем": Тренер Фьюри ответил на утверждения о спаде своего подопечного

Наставник британца отреагировал на критику чемпиона WBC.
Сегодня, 18:38
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, ответил на критику своего подопечного за неубедительное выступление в последнем поединке с Фрэнсисом Нганну.

По словам специалиста, он не считает, что британец пошел на спад, и не обращает внимания на подобные заявления.

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"У всех есть свое мнение. Невозможно нравиться всем, кто-то всегда будет говорить о тебе что-то негативное. Даже когда Майк Тайсон отправлял всех в нокаут, его тоже критиковали.

В жизни всегда будет критика, что бы ты ни делал. Для меня это настолько просто. Я не слишком много думаю об этом. У всех есть право на свое мнение, и у меня тоже. Я люблю нокауты. Это мое мнение", - сказал Стюард в комментарии Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что отец Тайсона Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри ШугарХилл Стюард

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