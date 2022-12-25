"Ужасно выглядел": Джойса удивил выбор обязательного претендента на пояс Усика

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался по поводу Даниэля Дюбуа.

Непобежденного британца сильно удивило то, что его соотечественник после боя с Кевином Лереной получил статус обязательного претендента на пояс WBA, которым сейчас владеет Александр Усик.

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"Без опыта, без ничего он вдруг стал чемпионом WBA World. Я был на стадионе, когда он дрался.

Что тогда произошло? Может быть, он не разогрелся нормально. Этим можно объяснить проблемы с коленом и то, как ужасно он выглядел. Я смотрел на это все и думал: "Бл*, он же полностью пробит - три нокдауна в стартовом раунде. Что происходит?

Шокирован, что при всем этом именно ему предложили бой за полноценные пояса. Думаю, все это не случайно", - заявил Джойс в комментарии Seconds Out.

Напомним, что в том бою Даниэль Дюбуа получил разрыв крестообразных связок, из-за чего будет вынужден пропустить около полугода.