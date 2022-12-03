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Дюбуа трижды упал в первом раунде, но затем нокаутировал соперника

Британец по-прежнему хочет боя с Усиком.
Вчера, 23:48
Лерена - Дюбуа / Getty Images
Лерена - Дюбуа / Getty Images

В субботу, 3 декабря, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне состоялся со-главный бой боксерского шоу, в котором регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа бился с Кевином Лереной.

Британец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде, тем самым защитив свой пояс WBA World.

Отметим, Дюбуа успел в первом раунде трижды побывать в нокдауне, а в третьем - завершил поединок, уронив дважды соперника.

Напомним, полноценным чемпионом по версии WBA в супертяжелом весе является украинец Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Беринчик одолел Менди, завоевав титул чемпиона Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа

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