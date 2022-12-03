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Беринчик - Менди: обзор боя и результат поединка

Украинец победил благодаря единогласному решению суддей.
Вчера, 22:13
Денис Беринчик
Денис Беринчик

Сегодня, 3 декабря, в Лондоне на арене Тоттенхэм Хотспур проходит вечер бокса. 

В андеракарде главного боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой прошел поединок между Денисом Беринчиком и Айваном Менди.

Результат боя Беринчик - Менди

Украинец подходил фаворитом к первому поединку за последнее время. Боксеры начали поединок осторожно, разведывая друг друга.

Постепенно темп поединка начал наростать, но явного преимущества не удалось получить ни одному из боксеров.

Лишь к концовке девятого раунда Беринчик включился на полную и провел несколько хороших атак, но впрочем и пропустил один серьезный удар.

В следующем раунде украинец смог "повалить" француза, хотя и не по правилам, но нокаута так и не произошло. Судьба поединка решалась судьями и они отдали предпочтение - 117:112, 116:112, 116:112.


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