Обязательный претендент на пояс Усика получил серьезную травму

Претендент на титул WBA в супертяжелом весе, которым владеет Александр Усик, Даниэль Дюбуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Британский боксер получил разрыв крестообразных связок в своем последнем поединке 3 декабря против Кевина Лерены, в котором он одержал победу техническим нокаутом.

На восстановление Дюбуа, который недавно был назначен обязательным претендентом на пояс WBA, потребуется около полугода.

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"У Даниэля разрыв крестообразных связок. Как только мы получили известие, что у него разрыв крестообразных связок, его неожиданно назначили претендентом на пояс Усика. Но в любом случае он не сможет боксировать на протяжении шести месяцев, пока будет восстанавливаться.

Его ударили в голову, а когда Даниэль отступил назад, он порвал крестообразную связку, и потерял равновесие. Он сохранял хладнокровие, тренеры в углу были великолепны, и помогли ему расслабиться и успокоиться", - цитирует Барри МакГигана, отца тренера Дюбуа Boxing Scene.

Отметим, ранее промоутер сообщил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри согласились провести бой.