Джойс назвал желанных соперников, если Усик откажется от боя

Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил, что хочет провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, он сомневается, что украинец согласится выйти с ним в ринг. Таким образом, Джо хотел бы встретиться в ринге с такими бойцами, как Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.

"Следующий шаг после завоевания титула - унификация. Как только я стану полноценным чемпионом, то смогу объединять титулы".

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"Если титулы окажутся вакантными, то их разыграют другие парни и после этого появится много возможностей. Уайлдер, Джошуа все еще на вершине и возможно Диллана Уайт", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что Джойс поставил ультиматум Фьюри.