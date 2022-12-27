Джойс назвал желанных соперников, если Усик откажется от боя
Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил, что хочет провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
По словам британца, он сомневается, что украинец согласится выйти с ним в ринг. Таким образом, Джо хотел бы встретиться в ринге с такими бойцами, как Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.
"Следующий шаг после завоевания титула - унификация. Как только я стану полноценным чемпионом, то смогу объединять титулы".
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"Если титулы окажутся вакантными, то их разыграют другие парни и после этого появится много возможностей. Уайлдер, Джошуа все еще на вершине и возможно Диллана Уайт", - приводит слова Джойса Boxing News 24.
Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.
Ранее сообщалось, что Джойс поставил ультиматум Фьюри.