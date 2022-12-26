Фрэмптон включил Усика в список лучших боксеров года

Бывший чемпион в двух весовых из Северной Ирландии Карл Фрэмптон, который ныне работает экспертом бокса для BT Sport, поделился мнением о лучших боксеров года.

По словам именитого спортсмена, украинский боксер Александр Усик является лучшим по итогам 2022 года.

"Номер один - Александр Усик, второй - Наоя Иноуэ, третий - Канело, следом идет Теренс Кроуфорд, и затем у меня Дмитрий Бивол. Люди могут спросить: "Почему в твоем списке нет Тайсона Фьюри?. Мне кажется, причина, по которой я включил всех этих парней, в том, что они дрались в разных весовых категориях".

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"Фьюри - топ супертяжелого дивизиона. Всегда трудно составлять подобные рейтинги, не так ли? Список лучших бойцов вне зависимости от веса... Не нравится мне таким заниматься, но я все-таки озвучил своих фаворитов", - приводит слова Карла Boxing Social.

Ранее стало известно, когда может состояться анонс боя Усик - Фьюри.