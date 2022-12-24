Промоутер Усика сделал прогноз на бой Джошуа - Уайлдер

Украинский промоутер Александр Красюк, который ведет дела чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о возможном поединке Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером.

По словам функционера, боксеры имеют свои сильные и слабые стороны, однако шансы в таком бою равны.

"Фаворит? Сложный вопрос. Я бы сказал, что в этом бою шансы 50 на 50. Если поединок продлится всю дистанцию, то победит Джошуа. Если бой закончится досрочно, то тогда больше шансов на победу у Уайлдера".

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"Лучший способ для Эй Джея вернуться в большой бокс - провести бой с Уайлдером. Если он пройдет Деонтея, то будет уверенным и сделает свое заявление насчет возвращения. Если нет, то ему попросту придется закончить карьеру. Возможно, он будет выступать в UFC, в ММА, но не в боксе. В противном случае для него мало что останется", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что Фьюри сделал неожиданное заявление о бое с Джошуа.