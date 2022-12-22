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Арум оценил шансы на проведение боя Фьюри - Джошуа

Известный промоутер призвал не забегать вперед.
Сегодня, 14:15
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Boxing News
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Boxing News

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

По словам авторитетного функционера, в будущем британские боксеры могут провести бой, несмотря на заявления Фьюри.

"Тайсон был первым, кто предложил Джошуа подраться в конце этого года. В итоге согласился Чисора, и Джошуа также принял бой, но затем отказался. Это разозлило Тайсона, и заставило его говорить, что их поединку теперь не бывать. Но давайте не будем спешить. Все же бой Фьюри с Джошуа имеет потенциал стать мегакрутым событием в Британии".

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"По одному поединку за раз. Сейчас мой ум всецело занимает единственный титульный бой в супертяжелом весе - между Тайсоном и Александром Усиком", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри готовы устроить титульный поединок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум

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