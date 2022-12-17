"Подерусь бесплатно": Фьюри сделал неожиданное заявление о бое с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри снова заявил, что ему все еще интересен бой против бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа, несмотря на прошлые утверждения о противоположном.

По словам британского чемпиона, он даже готов выйти в ринг против соотечественника бесплатно.

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"Я подерусь с Джошуа бесплатно, это без проблем. Деньги не имеют значения, вы не можете взять их с собой, и я не могу потратить то, что заработал за 50 жизней. Так что же в этом хорошего?

Я все тот же Тайсон, который носит бесплатную футболку, бесплатный костюм и кроссовки от ср*ного ASDA", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что до конца своей профессиональной карьеры хотел бы успеть подраться с Джошуа.