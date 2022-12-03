Фьюри: Джошуа обосрался и убежал как су***а от боя со мной
Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о Энтони Джошуа.
По его словам, "Эй-Джей" трус, убежавший от боя с ним.
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"У Джошуа нет духа, чтобы выйти со мной на ринг, ведь он трус. Если бы он собирался драться со мной, то потребовал бы 40 миллионов долларов, чтобы сделать это 3 декабря.
Вместо этого он обосрался и убежал, как маленькая с**чка. Джошуа – старый кусок дерьма. То, что он победил труса, не значит, что он боксер.
Также "цыганский король" заявил, что его не интересуют реплики промоутера Джошуа Эдди Хирна в его адрес.
Эдди Хирн может сосать мой член, ведь он кусок дерьма. Меня не интересует то, что он говорит", – сказал Фьюри.
Стоит отметить, что в ночь с 3 на 4 декабря Фьюри проведет бой с Дереком Чисорой.