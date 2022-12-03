"Предлагали чертовски много денег": Фьюри объяснил, почему не состоялся бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему в этом году не удалось организовать бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британского боксера, команде украинца предлагали солидный гонорар за поединок, но они отказались. Кроме того, сам Фьюри не собирался долго ждать, поэтому выбрал себе в соперники на ближайший бой Дерека Чисору.

"Команде Усика предлагали чертовски много денег за бой 3 декабря, но они почему-то не хотели их брать. Это не мое дело. Однако я не могу прожить свою жизнь для кого-то другого. И я не могу ждать. Мне 34. Мне не 22. Я должен быть быстрым в своих действиях, и если я собираюсь преуспеть в этом виде спорта, то я хочу, чтобы бои были плотными и быстрыми, а не ждать, ждать и ждать чего-то, что может и не произойти.

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Мне сказали: "Почему ты не подождал до следующего года, чтобы подраться с Усиком?" Потому что в этой жизни ничего не гарантировано, особенно в следующем году. Завтрашний день не гарантирован, поэтому я не могу ручаться и за следующий год. Вы знаете, поэтому я кую железо, пока горячо, и я могу делать то, что лучше для меня и моей карьеры, а не то, что лучше для кого-то еще и их карьеры.

Я не знаю, состоится ли бой с Усиком. Я готовлюсь к субботнему поединку, и что будет, то будет. Я могу получить травму, что угодно. Ничто не гарантировано, так что будет то, что будет. И если на то будет воля Божья, чтобы я в следующем году сразился с Усиком в Саудовской Аравии, подрался за абсолютный титул и выиграл его, тогда это произойдет. А если нет, то нет. Я не буду плакать над пролитым молоком", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Дерек Чисора проведут поединок в ночь с 3 на 4 декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).