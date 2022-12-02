Фьюри: Я тренировался перед боем с Чисорой более двух месяцев. Шесть недель я не занимался сексом

В Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур пройдет вечер бокса, где главным событием будет бой Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

"Цыганский король" поделился деталями о своей подготовке к бою против своего соотечественника.

По словам Фьюри, он готовился к этой схватке на протяжении девяти недель и длительное время воздерживался от занятий сексом.

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"Того, кто сразится с Дереком Чисорой, ждет хороший бой.В этом году мне потребовался бой. Я люблю драться, если бы я мог провести 12 поединков в следующем году, я бы это сделал. Я делаю то, что мне нравится, я очень серьезно отношусь к своей карьере.

У бизнеса нет друзей, и это бизнес. Поэтому мы пойдем туда и выбьем друг друга чертовски.

Каждый раз, когда вы выходите на ринг с боксером супертяжелого веса, вы рискуете.

Никогда никого не недооценивайте. Потому что все может пойти не так, как мы уже видели много, много раз в прошлом, когда чемпионы недооценивают своих соперников. Со мной этого никогда не произойдет. Я очень упорно тренируюсь и уважаю каждого соперника.

Для этого боя тренировался девять недель. У меня не было секса шесть недель, и я выйду туда, как разгульный кролик. Дерек попытается нокаутировать меня, и я попытаюсь нокаутировать его", - сказал Фьюри.

Бой между Фьюри и Чисорой пройдет в ночь с 3 на 4 декабря.