Где смотреть поединок Фьюри - Чисора

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В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Англия) на именитой арене Тоттенхэм Хотспур состоится поединок чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и ветерана Дерека Чисоры.

Боксеры сойдутся в ринге, чтобы определить лучшего. Если "Цыганский король" одержит победу, то уже в ближайшем будущем может выйти в ринг с украинцем Александром Усиком. Для Чисоры же это возможность сотворить сенсацию, победив звездного боксера.

Поединок Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерека Чисоры (33-12, 23 КО) возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Где смотреть бой Фьюри - Чисора

На ISPORT будет доступна трансляция боя Фьюри - Чисора где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 3 декабря и начнется ориентировано около 23:30 по киевскому времени.

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Последние бои Фьюри и Чисоры

Британский боксер свой последний поединок провел весной текущего года, в котором нокаутировал Диллиана Уайта. Тогда же Тайсон завершил карьеру, но спустя несколько месяцев вернулся на профессиональную сцену.

Последние пять поединков Фьюри:

Диллиан Уайт (апрель 2022, победа техническим нокаутом) Деонтей Уайлдер (октябрь 2021, победа нокаутом) Деонтей Уайлдер (февраль 2020, победа техническим нокаутом) Отто Валлин (сентябрь 2019, победа единогласным решением судей) Том Шварц (июнь 2019, победа нокаутом)

Британский боксер Дерек Чисора своей карьере провел 45 поединков, из которых 33 раза побеждал и 12 раз проигрывал.

Последние пять боев Чисоры:

Кубрат Пулев (июль 2022, победа раздельным решением судей) Джозеф Паркер (декабрь 2021, поражение единогласным решением судей) Джозеф Паркер (май 2021, поражение раздельным решением судей) Александр Усик (октябрь 2020, поражение единогласным решением судей) Дэвид Прайс (октябрь 2019, победа техническим нокаутом)

Где состоится бой Фьюри - Чисора

Поединок боксеров состоится в Лондоне на футбольном стадионе клуба Тоттенхэм Хотспур. Арена вмещает 62 тысячи зрителей.

Кроме того, что стадион является местом, где лондонский клуб проводит свои домашние матчи, тут также проводятся различные спортивные мероприятия: бокс, американский футбол, а также для концертов.