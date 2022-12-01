Фьюри - Чисора: онлайн-трансляция боя 03.12.2022
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой.
Поединок пройдет в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Англия) на арене Тоттенхэм Хотспур.
Боксеры разыграют между собой пояс по версии WBC, поэтому бой обещает стать крайне интересным.
Главный поединок начнется ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция боя Фьюри - Чисора
Поединок будет доступен для трансляции на видеосервисе MEGOGO и нашем сайте.
Начать смотреть можно будет с 21:00 по киевскому времени в этой новости. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.
Свой последний поединок Фьюри провел против Диллиана Уайта. "Цыганский король" легко преодолел сопротивление со стороны своего оппонента.
В свою очередь Чисора достаточно просто справился с Кубратом Пулиевым в своем единственном поединке за этот год.