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Фьюри - Чисора: онлайн-трансляция боя 03.12.2022

Смотри онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Тайсон Фьюри и Дерек Чисора встретятся в поединке в рамках супертяжелого веса.
Сегодня, 21:01
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой.

Поединок пройдет в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Англия) на арене Тоттенхэм Хотспур.

Боксеры разыграют между собой пояс по версии WBC, поэтому бой обещает стать крайне интересным.

Главный поединок начнется ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция боя Фьюри - Чисора

Поединок будет доступен для трансляции на видеосервисе MEGOGO и нашем сайте.

Начать смотреть можно будет с 21:00 по киевскому времени в этой новости. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Свой последний поединок Фьюри провел против Диллиана Уайта. "Цыганский король" легко преодолел сопротивление со стороны своего оппонента.

В свою очередь Чисора достаточно просто справился с Кубратом Пулиевым в своем единственном поединке за этот год.


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