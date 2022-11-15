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Фьюри назвал соперника, только после боя с которым будет готов завершить карьеру

"Цыганский король" в очередной раз кардинально изменил свое мнение.
Сегодня, 16:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился планами на будущее, после осуществления которых он сможет задуматься о завершении карьеры.

В этот раз британский боксер сообщил, что его все еще интересует бой против соотечественника Энтони Джошуа, несмотря на недавние заявления о противоположном.

"Я не думаю, что могу сегодня закончить карьеру, поскольку мне нужен бой с Джошуа. Мы годами пытались устроить этот поединок. Это бой, который хотят увидеть болельщики. Это поединок, который я желаю посмотреть как фанат бокса.

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На протяжении последних четырех-пяти лет был трехглавый монстр: я, Уайлдер и Джошуа. С Джошуа и Уайлдером расправились, остался только я. Внезапно начали появляться новые люди: Джо Джойс, Даниэль Дюбуа, Усик ворвался на вечеринку.

Теперь есть много свежей крови, которой не было пять лет назад, и все такие: "Ты можешь побить этого человека?" Но я думаю, что это будет полная пародия, если мы с Джошуа не подеремся в этой эпохе", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, что после недавнего срыва боя с Джошуа Фьюри заявлял, что больше никогда не даст ему возможность выйти с ним в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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