"Никогда": Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опроверг возможность проведения боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам британского боксера, его соотечественник больше не должен рассчитывать на поединок с ним, поскольку упустил ранее предоставленную ему возможность.

"У Джошуа нет поясов. У него нет ничего, что мне нужно. Боя между нами не будет никогда. Точка. Слишком много суеты. Я не собираюсь повторять это снова. Вести с ними переговоры очень сложно.

Я считаю, что он был заинтересован в бое в первую неделю переговоров, затем он осознал сложную задачу, и его люди отговорили от этого поединка. Если бы не это, он бы сейчас был здесь и сражался вместо Дерека Чисоры. Но его нет и все.

Читай также: Бой Фьюри - Чисора официально подтвержден

Больше нет боев, которые могли бы перевесить Тайсона Фьюри. Нет ни одного. На бой с Уайлдером или Усиком в третий раз больше денег не будет. Единственная борьба за деньги для него сейчас - это бой со мной, но эта птица улетела.

Я сказал Эдди Хирну, что разница между мной и вашим парнем состоит в том, что ваш бизнесмен, а я спартанец", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, что 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Тайсон Фьюри проведет бой против Дерека Чисоры.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.