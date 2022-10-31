iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Все из-за меня, я боюсь": Фьюри сделал неожиданное заявление о срыве боя с Джошуа

Британский чемпион поиронизировал по поводу ситуации с поединком против соотечественника.
Сегодня, 15:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа, который так и не состоялся.

"Цыганский король" в шутку заявил, что это он виновен в срыве поединка.

Читай также: "Никогда": Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа

"Я выше Эдди Хирна и Энтони Джошуа. Так что если они хотят обвинить меня, то пусть обвиняют. Я без проблем возьму вину на себя. Это все из-за меня, я боюсь. Его мышцы, вес, который он поднимает, его крутость, три поражения в пяти последних боях - все это пугает меня. Я буду козлом отпущения, мне плевать.

Я просто нахожусь над ним. Они меня вообще не интересуют, с ними больше не будет никакого контакта. Пусть встают в конец очереди и стоят на морозе с волками. Им больше некуда пойти. У них был шанс, но они его упустили", - заявил Фьюри в комментарии YouTube-каналу True Geordie.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, кто сорвал поединок против Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
0 0 0

Статьи по теме

"Мне смешно": Усик рассказал, как относится к решению Фьюри подраться с Чисорой "Мне смешно": Усик рассказал, как относится к решению Фьюри подраться с Чисорой
"Человек слова": Тренер Уайлдера объяснил, почему Фьюри выбрал соперником Чисору "Человек слова": Тренер Уайлдера объяснил, почему Фьюри выбрал соперником Чисору
Тайсон Фьюри исполнил легендарную песню, под которую выходит на ринг Тайсон Фьюри исполнил легендарную песню, под которую выходит на ринг
Промоутер Джошуа назвал потенциального соперника на следующий бой Промоутер Джошуа назвал потенциального соперника на следующий бой
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

ЧМ-202217:57
УАФ обратится к ФИФА с просьбой исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022
НБА17:53
Детройт согласовал двухлетний контракт с Богдановичем
Формула 117:33
Ферстаппен - рекордсмен Формулы 1 по набранным очкам за один сезон
Украина16:59
УАФ призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА
Европа16:35
Погба получил новую травму и рискует пропустить ЧМ-2022
Бокс15:58
"Все из-за меня, я боюсь": Фьюри сделал неожиданное заявление о срыве боя с Джошуа
Украина15:40
УПЛ: календарь и результаты матчей
Теннис15:30
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
Украина14:57
Богданов отдал первый ассист после возвращения из ВСУ и помог Колосу обыграть Верес
Украина14:49
Караваев: Думаю, дальше у Динамо все пойдет гораздо лучше, чем было раньше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK