"Все из-за меня, я боюсь": Фьюри сделал неожиданное заявление о срыве боя с Джошуа

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа, который так и не состоялся.

"Цыганский король" в шутку заявил, что это он виновен в срыве поединка.

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"Я выше Эдди Хирна и Энтони Джошуа. Так что если они хотят обвинить меня, то пусть обвиняют. Я без проблем возьму вину на себя. Это все из-за меня, я боюсь. Его мышцы, вес, который он поднимает, его крутость, три поражения в пяти последних боях - все это пугает меня. Я буду козлом отпущения, мне плевать.

Я просто нахожусь над ним. Они меня вообще не интересуют, с ними больше не будет никакого контакта. Пусть встают в конец очереди и стоят на морозе с волками. Им больше некуда пойти. У них был шанс, но они его упустили", - заявил Фьюри в комментарии YouTube-каналу True Geordie.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, кто сорвал поединок против Джошуа.