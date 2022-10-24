Промоутер Фьюри рассказал, кто сорвал поединок Тайсона и Джошуа

Авторитетный промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) Боб Арум рассказал, почему не состоялся бой его подопечного с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

По словам функционера, бой был сорван, ведь промоутер Джошуа Эдди Хирн не захотел организовывать его.

"Бой против Энтони Джошуа должен был быть организован, но Хирн, которого я считаю хорошим промоутером, по каким-то своим причинам отказался от сотрудничества и поставил крест на сделке. Я могу догадываться, зачем он так поступил, но точным ответом я не владею. Что есть, то есть".

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"Джошуа хотел этого поединка, ведь он боец, но Эдди Хирн посчитал, что в данный момент этот бой не будет уместным. Есть много причин, о которых я могу спекулировать, но он определенно ничего мне не скажет. Но в одном я уверен точно - Эдди не хотел, чтобы Джошуа дрался с Тайсоном прямо сейчас", - приводит слова Арума Boxing Scene со ссылкой на ID Boxing.

Напомним, что Фьюри 3 декабря проведет бой против Дерека Чисоры.