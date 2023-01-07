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Британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри

Фрейзер Кларк предложил свои услуги украинцу.
Сегодня, 10:55
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Бронзовый призер Олимпиады 2020 года, непобежденный британский проспект супертяжелого веса Фрейзер Кларк, заявил, что готов помочь украинцу Александру Усику в подготовке к поединку с Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он готов отправиться в тренировочный лагерь украинца.

"Ох, я бы наслаждался этим опытом, мне бы это понравилось, 100 процентов. Я бы отправился туда и полюбил этот опыт".

"Для меня было бы здорово, если бы команда Усика прочитала это интервью, нашла мой номер и вышла на связь. Я бы с радостью поехал к ним", - приводит слова Кларка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джойс включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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