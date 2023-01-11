"Где ты, Пузо?": Усик в одних плавках потроллил Фьюри, похваставшись телосложением

С того момента, как украинский непобежденный чемпион мира Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа, защитив свои титулы, на него постоянно нападает Тайсон Фьюри.

"Цыганский король" всегда славился своим трэш-током. В конфронтации с украинцем он постоянно указывает на свое превосходство в росте и массе, называя Александра "средневесом".

Однако Усик, который обычно молча за всем наблюдает, чтобы затем сполна ответить на ринге, в этот раз нашел, за что можно поддеть британца.

Фьюри далеко не самый атлетичный боксер - именно на это последнее время указывает Александр, постоянно называя его "Пузом". Это же случилось снова, когда украинец опубликовал фотографию у себя в Tiwtter и подписал ее соответствующим образом.

"Средневес здесь. Где ты, Пузо?", - написал Александр, отметив в посте Тайсона.

The Middleweight is here!🚀

Where are you Belly? @Tyson_Fury pic.twitter.com/zTTcIwDc35 — Alexander Usyk (@usykaa) January 10, 2023

Ранее стало известно, что команда Александра Усика получила контракт на бой против Тайсона Фьюри.