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"Где ты, Пузо?": Усик в одних плавках потроллил Фьюри, похваставшись телосложением

Украинец не собирается проигрывать медиавойну "Цыганскому королю", найдя отличный способ поддеть соперника.
Сегодня, 16:40
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/

С того момента, как украинский непобежденный чемпион мира Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа, защитив свои титулы, на него постоянно нападает Тайсон Фьюри.

"Цыганский король" всегда славился своим трэш-током. В конфронтации с украинцем он постоянно указывает на свое превосходство в росте и массе, называя Александра "средневесом".

Однако Усик, который обычно молча за всем наблюдает, чтобы затем сполна ответить на ринге, в этот раз нашел, за что можно поддеть британца.

Фьюри далеко не самый атлетичный боксер - именно на это последнее время указывает Александр, постоянно называя его "Пузом". Это же случилось снова, когда украинец опубликовал фотографию у себя в Tiwtter и подписал ее соответствующим образом.

"Средневес здесь. Где ты, Пузо?", - написал Александр, отметив в посте Тайсона.

Ранее стало известно, что команда Александра Усика получила контракт на бой против Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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