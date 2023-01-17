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"Иду за тобой, кролик": Фьюри дерзко обратился к Усику, вызвав его на бой

Британский боксер в очередной раз в своем стиле сделал выпад в адрес украинца.
Вчера, 22:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал обращение к своему потенциальному сопернику обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

Британский боксер в день рождения украинца бросил ему вызов на бой, выразив готовность определить сильнейшего в ринге.

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Видео обращения Фьюри опубликовал у себя в Twitter.

"Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC, номер один. Усик, я вызываю тебя, средневес.

Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь кто я. Я - "Цыганский король". Всегда был только один король. Приди и возьми", - заявил Фьюри.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Александра Усика получила контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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