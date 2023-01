"Иду за тобой, кролик": Фьюри дерзко обратился к Усику, вызвав его на бой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал обращение к своему потенциальному сопернику обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

Британский боксер в день рождения украинца бросил ему вызов на бой, выразив готовность определить сильнейшего в ринге.

Видео обращения Фьюри опубликовал у себя в Twitter.

"Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC, номер один. Усик, я вызываю тебя, средневес.

Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь кто я. Я - "Цыганский король". Всегда был только один король. Приди и возьми", - заявил Фьюри.

This is the call out 🗣️ @usykaa . Middleweight.



I AM COMING FOR YOU 🐇 #RunRabbitRun



You know who I am. The Gypsy King. There’s only ever been one 👑



Come get some! #boxing pic.twitter.com/LFrDj9JdKQ