Уайлдер признался, как отреагировал на предложение боя от Усика

Считает что бой с украинцем может изменить его жизнь.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер, рассказал, как отреагировал на желание Александра Усика провести бой с ним.

Сердце колотилось. Александр сказал, что хочет со мной драться, это очень важно для меня. Мне никогда не давали больших возможностей, мне приходилось самому пробиваться.

"Но это огромная возможность. Речь идёт о шансе завоевать чемпионские пояса. Следующий год будет очень важным. И когда этот бой состоится, он изменит мою жизнь. Я снова потрясу мир.

Приятно, когда кто-то помнит о тебе. Уважение Усику. Это показывает, какой Александр человек", — цитирует слова Уайлдера Ready to fight.

Тем временем Фрэнк Уоррен призвал Джошуа выйти на поединок с обладателем пояса WBO.

