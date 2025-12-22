Леннокс Льюис оценил карьеру Александра Усика и его вклад в бокс

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис для talkSPORT высказался на вопрос журналиста о Александре Усике.

"Усик достиг очень многого. И то, как он это сделал… Он относительно небольшой боец по сравнению с крупными гигантами. И он выжил", — сказал британский супертяжеловес.

Ранее он прокомментировал бой Джошуа и Пола.

Напомним, что накануне обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик заявил, что хочет провести бой с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, стороны ведут переговоры о поединке.

