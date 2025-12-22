iSport.ua
Русский Українська

"Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год

Экс-чемпион в двух категориях назвал желаемых соперников.
Сегодня, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Лоуренс Околи / Getty Images
Лоуренс Околи / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи, который в своем последнем бою 21 декабря одолел Эбенезера Тетте, рассказал о своих планах на следующий год.

Британский супертяжеловес отметил, что приоритетными соперниками для него являются соотечественник Мозес Итаума и украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик.

Читай также: Итаума уверен, что Усик освободит титулы, чтобы не драться с ним

"Идеальный 2026 год для меня? Это были бы два боя. Сначала Мозес Итаума, а затем Александр Усик - вот мой идеальный 2026 год.

Два отличных левши, и у меня было бы два тренировочных лагеря подряд в похожем стиле. То есть у меня были бы те же спарринг-партнеры в лагере, те же диетологи, та же силовая подготовка. Мы просто провели бы 2026 год и назвали бы его "Годом убийцы левшей" или как-нибудь еще", - приводит слова Околи BoxingScene.

Ранее экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик лоуренс околи Мозес Итаума

Статьи по теме

Леннокс Льюис оценил карьеру Александра Усика и его вклад в бокс Леннокс Льюис оценил карьеру Александра Усика и его вклад в бокс
"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика "Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика
"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша "Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша
Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Бокс16:58
"Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок
Европа16:32
Рома собирается вернуть в Серию А нападающего Атлетико
Бокс15:59
"Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год
ЧМ-202615:30
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
Бокс14:59
"Немного поиздевался над ним": Джошуа - о бое с Полом
Европа14:55
Турецкий клуб следит за защитником Динамо
НБА14:39
Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка
Европа14:16
Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Другие страны14:14
Кубок африканских наций-2025: Мали сыграет с Замбией, ЮАР - с Анголой, а Египет - с Зимбабве
Теннис13:47
Стали известны обладатели wild card на Australian Open-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK