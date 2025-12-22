"Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи, который в своем последнем бою 21 декабря одолел Эбенезера Тетте, рассказал о своих планах на следующий год.

Британский супертяжеловес отметил, что приоритетными соперниками для него являются соотечественник Мозес Итаума и украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик.

"Идеальный 2026 год для меня? Это были бы два боя. Сначала Мозес Итаума, а затем Александр Усик - вот мой идеальный 2026 год.

Два отличных левши, и у меня было бы два тренировочных лагеря подряд в похожем стиле. То есть у меня были бы те же спарринг-партнеры в лагере, те же диетологи, та же силовая подготовка. Мы просто провели бы 2026 год и назвали бы его "Годом убийцы левшей" или как-нибудь еще", - приводит слова Околи BoxingScene.

