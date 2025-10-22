"Слишком рано": Экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказал свое мнение по поводу потенциального боя Мозеса Итаумы против абсолюта супертяжелого веса Александра Усика.

По его словам, британский проспект является отличным бойцом, однако он пока не готов выходить на поединок с лидером дивизиона.

"Я в восторге от Итаумы. Это что-то новое. Он делает свое дело, отправляет в нокаут всех, кого ставят напротив него. Единственный нюанс - мы хотим увидеть больше.

Бой Итаумы с Усиком? Слишком рано для него, я бы хотел увидеть, как он делает шаг вперед, а затем проводит подобный поединок", - сказал Бриггс в комментарии FightHype.

