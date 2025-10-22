iSport.ua
"Слишком рано": Экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком

Шеннон Бриггс поделился мнением о британском проспекте.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказал свое мнение по поводу потенциального боя Мозеса Итаумы против абсолюта супертяжелого веса Александра Усика.

По его словам, британский проспект является отличным бойцом, однако он пока не готов выходить на поединок с лидером дивизиона.

Читай также: Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Итаумой

"Я в восторге от Итаумы. Это что-то новое. Он делает свое дело, отправляет в нокаут всех, кого ставят напротив него. Единственный нюанс - мы хотим увидеть больше.

Бой Итаумы с Усиком? Слишком рано для него, я бы хотел увидеть, как он делает шаг вперед, а затем проводит подобный поединок", - сказал Бриггс в комментарии FightHype.

Ранее сообщалось, что Усик определился со следующим соперником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Шеннон Бриггс Мозес Итаума

