Уордли и Усик обсудили возможный бой

Британець раскрыл, что украинский чемпион сказал ему на красной дорожке.
5 февраля, 10:24       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли встретился с бывшим двукратным абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком на церемонии журнала The Ring. Для IFL TV британец рассказал, о чём поговорил с украинцем.

Я видел, как только что возле вас был Александр Усик. Что он вам сказал?

Он сказал, что я был напуган тобой, Фабио. Вот почему я отдал тебе пояс. Пожалуйста, не начинай драться со мной на красной дорожке.

Это же бой, который вы хотите, верно? Но это реально? Вы верите, что получите этот поединок?

Он сам сказал, что хочет снова объединить титулы в определённый момент. Рано это будет или поздно - кто знает? Это вопрос. Но я уверен, что знаю его, знаю его характер и знаю, каким он является. Я не думаю, что он поступил бы неправильно, отдав титул. Я считаю, что в его голове и планах он всегда собирается к этому вернуться и постараться собрать пояса снова. Я полагаю, трижды абсолютный чемпион звучит слишком привлекательно для него, чтобы к этому не стремиться.

Тем временем британский экс-чемпион отреагировал на заявления о "подаренных" ему победах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фабио Уордли

