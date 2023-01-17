Со-промоутер Фьюри намерен урезать гонорар Усика, если бой с Тайсоном состоится на в Великобритании

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего подопечного с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.

По словам функционера, украинский боксер не должен получить 50 процентов от гонорара, если бой с британцем пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Все согласились, что если из Саудовской Аравии поступит предложение, и оно будет настоящим, то мы поедем туда. Если нет, то устроим бой на "Уэмбли".

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"Боксеры согласились провести бой. Я разговаривал с Фрэнком Уорреном. Мы дали саудитам время до этой недели, чтобы они пришли с предложением. Я верю, что мы его получим. Если нет, то организуем поединок на "Уэмбли". Затем нам нужно будет поговорить о распределении гонорара, поскольку Усик хочет 50 на 50. Это неправильно, если бой пройдет на "Уэмбли", так как там будет 95 тысяч британцев, поединок принесет большие деньги на британском pay-per-view. Поэтому Тайсон заслуживает львиную долю".

Специалист заявил, что представители Саудовской Аравии никогда не подводили.

"Мы не дойдем до этого, если договоримся с инвесторами из Саудовской Аравии, поскольку они заключают сделки с каждым бойцом. Мы верим, что они придут с предложением на этой неделе. Я поверю, когда увижу его, но в прошлом они нас не подводили", - сказал Арум в интервью BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Усик в одних плавках потроллил Фьюри, похваставшись телосложением.