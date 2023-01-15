"Нет мощи": Чисора оценил Усика и Фьюри перед их возможным боем

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мнением о возможном бое между его бывшими соперниками - чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Британский боксер усомнился в ударной мощи обоих бойцов, но ожидает увидеть интересный поединок.

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"Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощи в ударах. Тем не менее бой должен быть интересным. Посмотрим, удастся ли Тайсону остановить Усика. Ожидаю хороший поединок", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Александра Усика получила контракт на бой с Тайсоном Фьюри.