"Нет мощи": Чисора оценил Усика и Фьюри перед их возможным боем
Британский боксер высказался о потенциальном поединке за звание абсолюта.
Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мнением о возможном бое между его бывшими соперниками - чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Британский боксер усомнился в ударной мощи обоих бойцов, но ожидает увидеть интересный поединок.
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"Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощи в ударах. Тем не менее бой должен быть интересным. Посмотрим, удастся ли Тайсону остановить Усика. Ожидаю хороший поединок", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Александра Усика получила контракт на бой с Тайсоном Фьюри.