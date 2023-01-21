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"У него нет рамы": Отец Фьюри высмеял Усика

Джон Фьюри уверен, что у украинца нет шансов в поединке с Тайсоном.
Сегодня, 07:22
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), посмеялся над нынешней формой обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO).

По словам Фьюри-старшего, украинский боксер слишком похудел, что отрицательно скажется для него в поединке с Тайсоном.

"Такое чувство, будто его собственное тело решило пойти погулять. Даже не знаю, что же такого могло с ним случиться. Как он умудрился профукать всю ту массу, которая у него была в реванше с Джошуа, и остаться вот с этим? Да чем он занимался?".

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"На фото он выглядел, словно мешок костей, только что выбравшийся из бассейна. А что у него с плечами? Я знаю девушек, у которых в разы шире плечи. У него нет "рамы", чтобы тягаться с Тайсоном. Его навыки полезны в среднем, полутяжелом и, может быть, в первом тяжелом весе. Но он не способен тягаться с по-настоящему крупными парнями", - приводит слова отца Тайсона Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее стало известно, почему до сих пор нет анонса поединка Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

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