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Фьюри сообщил, где бы хотел подраться с Усиком

Чемпион WBC выступает за главный стадион Великобритании, но готов рассмотреть и более выгодные предложения.
Сегодня, 10:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, где хотел бы провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По слова британского боксера, он отдает предпочтение стадиону Уэмбли, но также готов рассмотреть предложение из Саудовской Аравии.

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"Все эти вопросы должны решать промоутеры. Я не вмешиваюсь. 2023 год - это новый год, в котором я не стою на пути этих соглашений, потому что хотел организовать этот бой еще вчера, а они хотят его провести через шесть месяцев. Что есть, то есть.

Посмотрим, что будет дальше. Время идет. Будем надеяться, что мы скоро получим бой века.

Я за стадион, и я говорю - Уэмбли. Но если есть предложение из Саудовской Аравии, то покажите мне деньги", - сказал Фьюри в комментарии iD Boxing.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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