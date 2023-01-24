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"Готов боксировать даже без призовых": Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри

Украинец ответил на упреки британца в избегании встречи в ринге.
Вчера, 22:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри перед их потенциальным боем.

Украинский боксер ответил на упреки в избегании поединка, раскритиковав самого британца, который перебирает вариантами, ища более выгодные предложения.

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"Фьюри, ты говоришь о величии в боксе. В то же время ты говоришь: «Дайте мне много денег». Величие в боксе не определяется деньгами, величие приходит от победного пути.

Ты говоришь, что я избегаю тебя. Хотя в действительности я никогда не избегал и сам шел к тебе. Так что я готов боксировать с тобой даже без призовых", - написал Усик в Twitter.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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