"На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца": Промоутер Фьюри охарактеризовал Усика
Боб Арум с большим уважением относится к украинцам, считая их настоящими бойцами.
Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум высказался о бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Американский функционер призвал не недооценивать украинского боксера в поединке с британцем.
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"Можете думать, что Фьюри победит Усика, но напоминаю, что Усик украинец. А эти чертяки - настоящие бойцы.
На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца. Имею в виду - кто победил Усика? Есть такие?" - приводит слова Арума Gareth A Davies.
Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.