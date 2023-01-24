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"На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца": Промоутер Фьюри охарактеризовал Усика

Боб Арум с большим уважением относится к украинцам, считая их настоящими бойцами.
Сегодня, 18:12
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум высказался о бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Американский функционер призвал не недооценивать украинского боксера в поединке с британцем.

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"Можете думать, что Фьюри победит Усика, но напоминаю, что Усик украинец. А эти чертяки - настоящие бойцы.

На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца. Имею в виду - кто победил Усика? Есть такие?" - приводит слова Арума Gareth A Davies.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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