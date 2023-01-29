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"Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика

Британский боксер отреагировал на упреки украинца по поводу своего лишнего веса.
Сегодня, 12:13
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на высказывания обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, который постоянно высмеивает его лишний вес, называя "пузом".

По словам "Цыганского короля", он не обращает внимания на упреки со стороны украинца, но при этом не упустил возможности вспомнить свои оскорбления в адрес потенциального соперника, которого обзывал "кроликом".

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Тем не менее, британский боксер хочет определить сильнейшего в ринге.

"Я ничего не говорил. Я даже не сижу в социальных сетях. Он продолжает называть меня пузом. Я скажу так: "Пузо тебя догонит". В одной рекламе поется: "Belly's gonna get you" ("Пузо тебя догонит", - ред.). Я пузо. Большое пузо ест кроликов. Вот что я сделаю - сожру кролика.

Послушайте, давайте сначала устроим бой. Нет ничего хорошо в том, чтобы нести чушь, когда нет поединка. Когда мы о нем договоримся, когда все согласуем, получим дату и место проведения боя, тогда можно будет продолжить. И мы увидим, сможет ли большое пузо побить кролика", - сказал Фьюри в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее стало известно, когда может состояться бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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